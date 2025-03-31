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Яна Поплавская: Народ не сдвигает свои "красные линии" и не прощает подлости и предательства

Яна Поплавская: Народ не сдвигает свои "красные линии" и не прощает подлости и предательства

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская высказалась о невозможности простить многих артистов, которые открыто выступили против России и русского народа.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН с мнением  Яны Поплавской.  Все правильно она сказала...
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23 час.
zapevala2008 ИВАНОВ
Полностью согласен.  Хватит либерданничать и жевать сопли. Предателей и изменников - казнить, как в Китае. Время пришло. Если не будет жёсткого отношения к врагам- нас просто сожрут
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21 час.
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