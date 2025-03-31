Яна Поплавская: Народ не сдвигает свои "красные линии" и не прощает подлости и предательства

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН с мнением Яны Поплавской. Все правильно она сказала...

zapevala2008 ИВАНОВ

Полностью согласен. Хватит либерданничать и жевать сопли. Предателей и изменников - казнить, как в Китае. Время пришло. Если не будет жёсткого отношения к врагам- нас просто сожрут