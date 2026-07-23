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«Твоя попа прошла?»: дочь Ольги Орловой взволнованно спросила маму о здоровье после защемления нерва

«Твоя попа прошла?»: дочь Ольги Орловой взволнованно спросила маму о здоровье после защемления нерва

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась трогательным видео с младшей дочерью Аней. Малышка искренне переживала за здоровье мамы, которая недавно травмировалась.

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