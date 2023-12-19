Действия ФРС заставили экспертов изменить прогнозы по доходности облигаций США на 2024 год

Падение доходности казначейских облигаций США, внезапно начавшееся на прошлой неделе, вынудило многих стратегов Уолл-стрит отказаться от прежних прогнозов на 2024 год, но разногласия между быками и медведями все еще сохраняются, пишет Bloomberg.
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