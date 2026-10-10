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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сошников про 3 поражения подряд дома: «Трактор» провалил серию. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Были проблемы с составом – это немного подкосило»

Нападающий «Трактора» Никита Сошников прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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