Жители финского Лахти выразили желание продолжить изучение русского языка

Горожане написали открытое письмо о сохранении возможности преподавания русского языка в школах.Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором попросили сохранить возможность изучения русского языка.
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