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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарунас Ясикявичюс: «На рынке творится нечто невероятное. Мы должны быть довольны нашим составом»

Главный тренер « Фенербахче » Шарунас Ясикявичюс призвал не спешить с оценкой обновленного состава команды, несмотря на старт сезона-2026/27 в Евролиге с результатом 3-1.

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