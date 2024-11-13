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Царьград

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Жительницу Новосибирска обвинили в убийстве свекрови и покушении на сына

Жительницу Новосибирска обвинили в убийстве свекрови и покушении на сына

По данным следствия, сибирячка зарезала пенсионерку и напала с ножом на 11-летнего ребёнка. В суде она попросила отправить её на экспертизу к психиатру.

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