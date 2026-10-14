12-летний велосипедист получил перелом, упав в неогороженный котлован, куда его толкнули подростки. Мать пострадавшего сообщила о несвоевременно назначенном лечении, из-за чего мальчику нужна длительная и дорогостоящая реабилитация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ОС Впервые в истории...
- НК Семавик и Семавик...
- ММ Снижение цен на л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым