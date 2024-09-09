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Царьград

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Ушла эпоха: Как умирал главный кэвээнщик страны Александр Масляков

Ушла эпоха: Как умирал главный кэвээнщик страны Александр Масляков

Стали известны события последних дней главного кавээнщика России Александра Маслякова.В воскресенье, 8 сентября, скончался знаменитый ведущий и идеолог всего движения КВН Александр Масляков.

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