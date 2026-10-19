Министр экономики Юрий Чеботарь посетил Осиповичский район, где ознакомился с модернизацией завода автомобильных агрегатов и запуском новой линии на парфюмерно-косметической фабрике «Сонца».
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