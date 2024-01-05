Когда в 2024 году будут периоды ретроградного Меркурия, их особенности Алёна ЮрьеваРетроградный Меркурий — период интроспекции и завершения старых циклов, предоставляющий возможность прощания с устаревшим и подготовку к новому.
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