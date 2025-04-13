«Кафир, трус, предатель»: дагестанцы оскорбили наследного принца Саудовской Аравии за осуждение радикализма

Андрей

Попустительство центральных властей и приводит к появлению экстремизма на окраинах России, особенно в южных ее частях! Что и как с этим делать? Только по закону и без всяких поблажек.. Ведь не просто так в Дагестане не принято платить за ЖКХ... За газ, электроэгергию.. И ведь власти, что местные, что федеральные знают об этом, но смотрят на это сквозь пальцы... Я на севере живу.. У меня соседи, два брата. Им уже за 40.. Нигде не работают, а мать померла им за неуплату отключили и газ и электричество... И это на севере! А в Дагестане не платить за ЖКХ - норма жизни!