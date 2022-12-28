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В зоне СВО уничтожены 2 офицера ВВС Украины — Гулов и Зубач

В зоне СВО уничтожены 2 офицера ВВС Украины — Гулов и Зубач

В Донбассе погибли еще два офицера украинских ВВС. Об этом сообщают украинские СМИ. Стало известно о гибели украинских подполковников Владислава Гулова и Александра Зубача.

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