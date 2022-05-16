Солдаты НАТО на Украине: рассказ пленного украинца стал шоком для всех (видео)

Чем больше украинских военных сдаётся в плен, тем больше интересных подробностей выясняется. Так, уроженец Черкасской области Александр Шолуденко рассказал, что на заводе «Заря» в городе Рубежное видел множество польских и американских наёмников.
Чем больше украинских военных сдаётся в плен, тем больше интересных подробностей выясняется. Так, уроженец Черкасской области Александр Шолуденко рассказал, что на заводе «Заря» в городе Рубежное видел множество польских и американских наёмников.
Свежие комментарии