«Мерседес» радикально уменьшил боковые понтоны перед тестами в Бахрейне

«Мерседес» радикально уменьшил боковые понтоны перед тестами в Бахрейне

«Мерседес» выступает на предсезонных тестах в Бахрейне с сильно переработанной машиной. Новая версия болида отличается значительно менее объемными боковыми понтонами.

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