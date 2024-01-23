Удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в ДНР: ВС РФ поразили новую цель Евгения КомароваРоссийские силы продолжают операции по укреплению контроля на востоке Украины в рамках заявленных целей СВО.
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