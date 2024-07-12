В Курской области за сутки уничтожено 19 украинских беспилотников

В Курской области за минувшие сутки ликвидировано и обезврежено почти два десятка запущенных украинскими войсками беспилотников, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
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