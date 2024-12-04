Только треть россиян обращается к начальству на "ты"

Половина россиян поделились, что чаще всего обращаются к руководителю на "вы" и по имени-отчеству. В то же время треть россиян (35%) при общении называют начальство по имени и на "ты", а вот 15% тоже обращается к руководителю по имени, но на "вы".
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