Он русский флот благословил: 6 декабря Церковь чтит память Митрофана Воронежского

Материал опубликован в ноябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». 4 декабря 1703 года Петр I после заупокойной службы сказал приближенным: «Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю отданием ему последней почести.