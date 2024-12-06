Он русский флот благословил: 6 декабря Церковь чтит память Митрофана Воронежского

Материал опубликован в ноябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». 4 декабря 1703 года Петр I после заупокойной службы сказал приближенным: «Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю отданием ему последней почести.
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