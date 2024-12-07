В России не станут запрещать продажу техники Apple

По словам депутата Антона Горелкина, те, кто распространяет утверждения о якобы будущем запрете, пытаются манипулировать общественным мнением Запрета на продажу техники Apple в России не будет, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале.
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