В России не станут запрещать продажу техники Apple

По словам депутата Антона Горелкина, те, кто распространяет утверждения о якобы будущем запрете, пытаются манипулировать общественным мнением Запрета на продажу техники Apple в России не будет, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале.