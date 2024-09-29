Штраф по ставке 264% годовых: малый бизнес жалуется на неравные условия сотрудничества с госкомпаниями

Небольшая компания выиграла конкурс на поставку оборудования для государственной компании. Из-за сложностей с трансграничными платежами поставка задержалась на месяц, и госкомпания взыскивает неустойку в размере 25% от стоимости контракта.
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