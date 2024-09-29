Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    а где "созданные детские фильмы"?🤔Посещаемость росс...
  • Валентин Воробьев
    Во так бережно обращались бы и с рублем. А доллар ничем не обеспеченная бумажка, годная для туалетаВ России доллар у...
  • Eduard
    Молодцы!Евгений Калашнико...

Штраф по ставке 264% годовых: малый бизнес жалуется на неравные условия сотрудничества с госкомпаниями

Штраф по ставке 264% годовых: малый бизнес жалуется на неравные условия сотрудничества с госкомпаниями

Небольшая компания выиграла конкурс на поставку оборудования для государственной компании. Из-за сложностей с трансграничными платежами поставка задержалась на месяц, и госкомпания взыскивает неустойку в размере 25% от стоимости контракта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх