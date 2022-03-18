Китайский город обогнал Нью-Йорк по количеству Миллиардеров

По данным научно-исследовательского института Hurun Китай занял первое место в глобальном списке стран с 1133 миллиардерами, что на 75 человек больше, чем в прошлом году, а глобальный список миллиардеров пополнился еще 153 личности за тот же год.
По данным научно-исследовательского института Hurun Китай занял первое место в глобальном списке стран с 1133 миллиардерами, что на 75 человек больше, чем в прошлом году, а глобальный список миллиардеров пополнился еще 153 личности за тот же год.
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