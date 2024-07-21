Российские ракетные комплексы отличаются невиданной мощью — ни о чем подобном в Пентагоне даже помыслить не могут, несмотря на колоссальные бюджеты.
5 самых мощных ракетных комплексов России, аналогов которых у США нет и в ближайшие годы не будет
Комментарии
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Н
Николай
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НО! "...27 Махов [33 км/ч]..." - ХА-ХА, какое несоответствие!!! 33 км/ч - при такой скорости и из "рогатки" можно сбить!!!
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9 час.
Mike х
27 махов пр,= 32400 км/час(где-то так)
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8 час.
Игорь Кузнецов
Пропустили "33 тысячи км/ч", бывает :-) А вот то, что боевой блок «Авангарда» способен корректировать свою траекторию до момента поражения цели - это сложное решение. Ведь в полете (на финальном участке) гиперзвуковой «Авангард» должен образовывать вокруг себя облако плазмы.
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8 час.
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