5 самых мощных ракетных комплексов России, аналогов которых у США нет и в ближайшие годы не будет

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Комментарии
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Н
Николай
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НО! &quot;...27 Махов [33 км/ч]...&quot; - ХА-ХА, какое несоответствие!!! 33 км/ч - при такой скорости и из &quot;рогатки&quot; можно сбить!!!
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9 час.
Mike х
27 махов пр,= 32400 км/час(где-то так)
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8 час.
Игорь Кузнецов
Пропустили &quot;33 тысячи км/ч&quot;, бывает :-) А вот то, что боевой блок «Авангарда» способен корректировать свою траекторию до момента поражения цели - это сложное решение. Ведь в полете (на финальном участке) гиперзвуковой «Авангард» должен образовывать вокруг себя облако плазмы.
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8 час.

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