"Доброшрифт" — Волшебные Буквы, Которые Делают Добро!

2 октября в Международный день поддержки людей с церебральным параличом стартует ежегодный один из самых добрых и волшебных проектов — "Доброшрифт"! За каждой неровной буквой "Доброшрифта" стоит история удивительного ребенка, и это делает шрифт особенным.