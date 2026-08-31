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Спорт Уик-Энд

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«Аугусто по матчу с «Факелом» не убедил, что он лучше Соболева – россиянин выглядит сильнее»

«Аугусто по матчу с «Факелом» не убедил, что он лучше Соболева – россиянин выглядит сильнее»

Трудную победу «Зенита» над «Факелом» «Спорт уик-энду» прокомментировал экс-вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», бывший главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев.

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