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Госконтроль в курятнике: владельцев более 10 кур обязали поставить домашнюю птицу на учет

Госконтроль в курятнике: владельцев более 10 кур обязали поставить домашнюю птицу на учет

С 1 сентября владельцам личных подсобных хозяйств необходимо поставить на учет домашнюю птицу, если в хозяйстве содержится более 10 голов.

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