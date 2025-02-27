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Мода и Шоу-бизнес

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«Испугалась, начали антибиотики»: Лера Кудрявцева сообщила о болезни шестилетней дочери

«Испугалась, начали антибиотики»: Лера Кудрявцева сообщила о болезни шестилетней дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее шестилетняя дочь сильно заболела. Оказалось, что уже несколько дней у маленькой Марии держится высокая температура, из-за чего ее мама решила давать ей антибиотики.

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