«Испугалась, начали антибиотики»: Лера Кудрявцева сообщила о болезни шестилетней дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее шестилетняя дочь сильно заболела. Оказалось, что уже несколько дней у маленькой Марии держится высокая температура, из-за чего ее мама решила давать ей антибиотики.
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