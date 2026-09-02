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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Онугха о еде в Турции: «Все в масле, за весом не уследить. Игроки набирали 5-6 кг – им ничего не говорили. Я просто не ел на базе»

Нападающий «Родины» Герман Онугха критически отозвался о питании в Турции, где он выступал за «Кайсериспор».

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