Разработчики начали предупреждать игроков о проблемах с процессорами Intel Пр...

Разработчики начали предупреждать игроков о проблемах с процессорами IntelПроблемы с нестабильностью процессоров Intel 13-го и 14-го поколений вызвали столько сложностей, что разработчики игр теперь вынуждены предупреждать своих клиентов о возможных сбоях.