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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики начали предупреждать игроков о проблемах с процессорами Intel Пр...

Разработчики начали предупреждать игроков о проблемах с процессорами Intel Пр...

Разработчики начали предупреждать игроков о проблемах с процессорами IntelПроблемы с нестабильностью процессоров Intel 13-го и 14-го поколений вызвали столько сложностей, что разработчики игр теперь вынуждены предупреждать своих клиентов о возможных сбоях.

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