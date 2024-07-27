Разработчики начали предупреждать игроков о проблемах с процессорами Intel Пр...

Разработчики начали предупреждать игроков о проблемах с процессорами IntelПроблемы с нестабильностью процессоров Intel 13-го и 14-го поколений вызвали столько сложностей, что разработчики игр теперь вынуждены предупреждать своих клиентов о возможных сбоях.
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