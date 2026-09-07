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Царьград

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ЦИК аннулировал регистрацию Николая Бондаренко на выборах в Госдуму

ЦИК аннулировал регистрацию Николая Бондаренко на выборах в Госдуму

ЦИК аннулировал регистрацию кандидата КПРФ Николая Бондаренко на выборах в Госдуму за демонстрацию экстремистских символов в telegram.

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