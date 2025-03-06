Хотите выставить ваши дорогие комплектующие всем на обозрение? Оттенить их красивой подсветкой сразу шести вентиляторов? Скрыть блок питания и все кабели, в том числе те, что подключаются к материнской плате? Как раз под такие требования компания Ocypus выпустила необычный корпус, о котором пойдёт речь в данной статье Источник Открыть "Новая статья: Обзор и тестирование корпуса Ocypus Iota C70 BK: «аквариумы» нынче в моде" на FiNE NEWS.