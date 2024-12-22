Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Гореть ему в аду!На Украине почтил...
  • Горыныч
    А почему этот мигрант не повесился в СИЗО?В российском горо...
  • Eduard
    И Украину Щвейцария поминать не имеет прааа,бто страна где был переворот и другие преступления!Альпийская страна...

В Германии заявили о наступившем на Украине коллапсе

В Германии заявили о наступившем на Украине коллапсе

На Украине наступил коллапс из-за мобилизации, ужесточенной из-за растущей коррупции в стране. Об этом заявил немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с «Известиями», комментируя убийство сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) отца призывника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх