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Краснота, пигментация и зуд: как по изменениям на коже заподозрить рак, болезни сердца и ЖКТ

Краснота, пигментация и зуд: как по изменениям на коже заподозрить рак, болезни сердца и ЖКТ

Изменения могут появиться как на лице, так и на теле, здесь все индивидуально. Не спешите сразу паниковать: понаблюдайте за состоянием, а если что-то начнет беспокоить, обязательно запишитесь к врачу.

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