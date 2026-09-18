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Аналитик назвал найденные в Сибири запасы нефти «козырем» России против Запада

Аналитик назвал найденные в Сибири запасы нефти «козырем» России против Запада

Шведский аналитик Ларс Берн заявил, что обнаруженные Россией на севере Сибири месторождения нефти, которые будут транспортироваться через Северный Ледовитый океан, обеспечат Москве мощное геополитическое преимущество.

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