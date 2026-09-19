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Царьград

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CTV News: Шесть пострадали от наезда авто на фестивале в Сен-Тит

CTV News: Шесть пострадали от наезда авто на фестивале в Сен-Тит

В городе Сен-Тит, Квебек, на фестивале автомобиль врезался в толпу, пострадавших шесть. Водитель, 20-летний мужчина, скрылся, но вскоре был задержан полицией в Квебеке.

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