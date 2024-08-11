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Глава госсовета Ливии публично оказал давление на члена совета

Глава госсовета Ливии публично оказал давление на члена совета

Рассказать ливийцам, почему она снимала на видео результат своего голосования на выборах главы госсовета и кому она отправила видео призвал одного из членов Высшего государственного совета Ливии его глава Мухаммед Такала, 9 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.

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