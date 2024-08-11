Глава госсовета Ливии публично оказал давление на члена совета

Рассказать ливийцам, почему она снимала на видео результат своего голосования на выборах главы госсовета и кому она отправила видео призвал одного из членов Высшего государственного совета Ливии его глава Мухаммед Такала, 9 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии