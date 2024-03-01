Le Figaro: ужесточив риторику в отношении Москвы, Макрон оказался в одиночестве — но у Парижа есть план

Заявления Эммануэля Макрона, допустившего отправку на Украину западных войск, не снискали поддержки у его партнёров: большинство западных стран тут же заявили, что не готовы к таким шагам, пишет Le Figaro.
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