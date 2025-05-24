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Аргументы недели

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WSJ: Трамп добивается от Евросоюза введения новых пошлин на импорт из Китая

WSJ: Трамп добивается от Евросоюза введения новых пошлин на импорт из Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп добивается от Европейского союза введения новых пошлин на импорт из Китайской Народной Республики в качестве условия для заключения торгового соглашения с Вашингтоном.

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