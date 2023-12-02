Надаль объявил, что вернется на корт в первую неделю января в Брисбене

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал дату своего возвращения после травмы. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил: «После года без соревнований настало время вернуться.
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