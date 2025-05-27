В ВСУ заметили изменения в полете ракет «Искандера»

Комплекс ПВО Patriot сталкивается с проблемами, когда пытается сбить ракеты российского комплекса «Искандер», заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат 27 мая в эфире телеканала «Мы — Украина».
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