Вашингтон является инициатором обострения ситуации на Украине. При этом США сыграли в ситуации с Москвой и Киевом свою «позорную роль», которую они попытались нивелировать, обвиняя Китай.
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