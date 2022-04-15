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15.04.22==В Китае рассказали о «позорной роли» США в ситуации с Украиной

15.04.22==В Китае рассказали о «позорной роли» США в ситуации с Украиной

Вашингтон является инициатором обострения ситуации на Украине. При этом США сыграли в ситуации с Москвой и Киевом свою «позорную роль», которую они попытались нивелировать, обвиняя Китай.

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