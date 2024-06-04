В Северной Осетии сотрудники полиции совместно со студентами провели акцию «Стоп, мошенник»

В центральном парке г. Алагир инспекторы ПДН ОМВД России по Алагирскому району - майор полиции Алина Сабанова и капитан полиции Лаура Габуева совместно со студентами первого курса Северо-Кавказского техникума механизации, автоматизации лесного хозяйства и управления в рамках акции «Стоп, мошенник» провели профилактические беседы с местными жителями.