Китай поддержит AliExpress после штрафа Еврокомиссии в €550 млн

Еврокомиссия 20 июля наложила штраф на AliExpress в размере €550 млн. Министерство коммерции КНР выразило недовольство и пообещало защитить права китайских компаний, требуя от ЕС справедливого отношения и прекращения дискриминации.
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