Путина спросили о подорожании газа и ценах на бензин в Новосибирске

Вопрос появился на экране среди прочих и остался без ответаКто-то из Новосибирска задал вопрос о ценах на топливо во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в четверг, 14 декабря.
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