Актриса Федункив на один день стала сотрудником в студии маникюра и в кулинарии

Актриса Марина Федункив поучаствовала в социальном проекте "Звезда вам в помощь" от Авито Работы. Она на один день стала сотрудником студии маникюра CHOOSE ME из Красногорска Московской области и кулинарии "Гастрономика" из Тимашевска Краснодарского края.