ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

205 подписчиков

Актриса Федункив на один день стала сотрудником в студии маникюра и в кулинарии

Актриса Федункив на один день стала сотрудником в студии маникюра и в кулинарии

Актриса Марина Федункив поучаствовала в социальном проекте "Звезда вам в помощь" от Авито Работы. Она на один день стала сотрудником студии маникюра CHOOSE ME из Красногорска Московской области и кулинарии "Гастрономика" из Тимашевска Краснодарского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии