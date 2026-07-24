Актриса Федункив на один день стала сотрудником в студии маникюра и в кулинарии

Актриса Марина Федункив поучаствовала в социальном проекте "Звезда вам в помощь" от Авито Работы. Она на один день стала сотрудником студии маникюра CHOOSE ME из Красногорска Московской области и кулинарии "Гастрономика" из Тимашевска Краснодарского края.
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