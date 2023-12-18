Звезда “Ричера” Алан Ричсон согласен сыграть Бэтмена в перезапущенной кино...

Звезда “Ричера” Алан Ричсон согласен сыграть Бэтмена в перезапущенной киновселенной DCАлан Ричсон, звезда сериала “Ричер”, отреагировал на недавние слухи о том, что его могут пригласить на роль Бэтмена в перезапущенную киновселенную DC.
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