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МВД США официально переименовало Мексиканский залив

МВД США официально переименовало Мексиканский залив

Министерство внутренних дел США официально переименовало Мексиканский залив в залив Америки. Решение принято в соответствии с указом президента страны Дональда Трампа, говорится в , размещенном на сайте ведомства.

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