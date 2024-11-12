Economist: на Украине обеспокоены, что Помпео не войдёт в администрацию Дональда Трампа

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Петербургский дневник

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Это «негативное» развитие событий для украинских чиновников В Киеве обеспокоены тем, что бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео не войдёт в новую администрацию избранного американского лидера Дональда Трампа.

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