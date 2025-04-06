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Царьград

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Павел Дорофеев ведет "Вегас" к победе в овертайме против "Калгари"

Павел Дорофеев ведет "Вегас" к победе в овертайме против "Калгари"

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в овертайме со счётом 3:2. Ключевую роль в успехе команды сыграл русский нападающий Павел Дорофеев, забросивший свою 33-ю шайбу сезона, тем самым укрепив своё лидерство среди снайперов.

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