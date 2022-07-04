100 пенсионеров Приморья приняли участие в бесплатных кулинарных мастер-классах

100 пенсионеров Приморского края стали участниками бесплатных кулинарных мастер-классов дальневосточной кухни, которые прошли во Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке весной и летом этого года в рамках проекта "Еда для общения и здоровья".